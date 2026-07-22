В Воронежской области открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины»

В рамках рабочей поездки в Воронежскую область Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов и Губернатор Воронежской области Александр Гусев приняли участие в торжественной церемонии открытия мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе ведущего дилера сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники в Центрально-Черноземном регионе — ООО «Воронежкомплект». Здесь представлена широкая линейка машин и навесного оборудования МТЗ, «АМКОДОР», «Бобруйскагромаш», «Гомсельмаш», «Белагромаш», МАЗ и запасных частей к ним, а также продукция «Керамина», «Гомельстекло», «Белшины».
Также прошла торжественная церемония закладки капсулы времени в основание будущего футбольного стадиона. Возводить его будут белорусские строительные организации, о чем ранее писал «СОЮЗ». Соглашение с инициатором проекта — ООО «Стройинжиниринг», учрежденным белорусскими строительными организациями, предполагает общий объем инвестиций в строительство и последующую эксплуатацию объекта порядка 20 млрд рублей.
Общая площадь комплекса составит более 82 тыс. кв. м. Проект включает не только современное футбольное поле с натуральным газоном и крытые трибуны, но и полноценное общественное пространство.