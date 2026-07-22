В Воронежской области открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины»

В рамках рабочей поездки в Воронежскую область Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов и Губернатор Воронежской области Александр Гусев приняли участие в торжественной церемонии открытия мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе ведущего дилера сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники в Центрально-Черноземном регионе — ООО «Воронежкомплект». Здесь представлена широкая линейка машин и навесного оборудования МТЗ, «АМКОДОР», «Бобруйскагромаш», «Гомсельмаш», «Белагромаш», МАЗ и запасных частей к ним, а также продукция «Керамина», «Гомельстекло», «Белшины».