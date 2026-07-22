Пять участков дорог ремонтируются в рамках проекта «Вам решать!» в Дзержинске

В Дзержинске в 2026 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» реализуются 13 проектов, пять из которых направлены на ремонт автомобильных дорог в поселках. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков.
Дорожные работы проходят по следующим адресам:
— поселок Гавриловка: ул. Старое Ипяково (от д. 1 до д. 13Б), проезд от ул. Кооперативной до ул. Чапаева;
— поселок Пыра: ул. Железнодорожная (от д. 19 до д. 69);
— поселок Дачный: ул. Дачная (от д. 1 В до д. 75);
— поселок Игумново: ул. Сергея Лазо, ул. Толстого (от д. 43 до д. 19 по ул. Школьной), пер. Болотный;
— поселок Юрьевец: проезд от ул. Нахимова до остановки.
Общая протяженность участков составляет 4,56 км.
По словам Михаила Клинкова, жители активно участвовали в подготовке заявок и голосовании за проекты. Он отметил, что обновленные дороги сделают передвижение более комфортным и безопасным, обеспечат беспрепятственный проезд спецтехники, включая мусоровозы, а также упростят зимнюю расчистку улиц.
Глава города также выехал с проверкой в поселок Игумново, где осмотрел участки по улицам Сергея Лазо, Толстого и переулку Болотному. Представитель подрядной организации Дмитрий Лебедев рассказал, что в настоящее время ведутся работы по отсыпке щебнем и выравниванию основания, после чего начнется укладка асфальта. Площадь покрытия составит 3665 кв. м, протяженность — 1040 м. Готовность объекта оценивается в 50%, завершить работы планируется до 1 августа 2026 года.
Михаил Клинков подчеркнул, что с 2017 года по программе «Вам решать!» в городе реализовано 119 инициатив, и работа в этом направлении будет продолжена.
Кроме того, глава Дзержинска напомнил, что прием заявок на 2027 год уже открыт и продлится до 1 сентября 2026 года на портале GOLOSZA.RU. Подать инициативу могут жители Нижегородской области старше 18 лет, а также территориальные общественные самоуправления.