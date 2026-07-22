Пять участков дорог ремонтируются в рамках проекта «Вам решать!» в Дзержинске

Глава города также выехал с проверкой в поселок Игумново, где осмотрел участки по улицам Сергея Лазо, Толстого и переулку Болотному. Представитель подрядной организации Дмитрий Лебедев рассказал, что в настоящее время ведутся работы по отсыпке щебнем и выравниванию основания, после чего начнется укладка асфальта. Площадь покрытия составит 3665 кв. м, протяженность — 1040 м. Готовность объекта оценивается в 50%, завершить работы планируется до 1 августа 2026 года.