В кино вышел фильм «Ее личный ад» от автора «Драйва» Николаса Виндинга Рефна

Другое дело, что Линч пытался анализировать фетиши (ну или медитировать на их счет), а Рефн, скорее, просто вываливает на своих актрис, а затем и на зрителя горсть кинков, не слишком утруждая себя рефлексией на тему объективации (тут, справедливости ради, достается не только женщинам — Мелтона, например, раздевают до пояса). Это не то чтобы удивительно само по себе, но любопытно, какая во всем этом была роль у соавторши режиссера — молодой сценаристки Эсти Джордани (она известна, в частности, по недавнему комедийному сериалу с Оуэном Уилсоном «Король гольфа»), с которой Рефн познакомился в конце 2010-х во время работы над переосмыслением культового слэшера Уильяма Лустига «Маньяк-полицейский» (изначально проект был анонсирован как фильм, потом мутировал в сериал для HBO и французского Canal+ и благополучно заглох, но в этом году вроде бы снова стал подавать признаки жизни, вернувшись к изначальному формату полного метра).