В Крыму ожидают хороший сезон сбора мёда после прошлогодней засухи

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал председатель правления Крымской региональной общественной организации «Союз пчеловодов Крыма» Николай Клочко. По его словам, пик сезона уже пройден, и результаты выглядят многообещающими. Специалист оценил текущий сезон примерно на «4 с плюсом» по пятибалльной шкале.
Клочко также рассказал, что погодные условия отразились на урожайности отдельных медоносов, в частности рапса, одного из главных ранних медоносов, который дал меньший результат из-за неблагоприятной весенней погоды.
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