Суд решил привлечь застройщиков ЖК «Радуга» к субсидиарной ответственности

Как писал «Ъ-Приволжье», за мошенничество с деньгами дольщиков учредителя компании-застройщика Александра Чегаева осудили на семь лет лишения свободы. Его партнер Алексей Ханжин получил шесть лет заключения. Виталий Мигунов и Андрей Черменин наказаны условными сроками, а Екатерина Котова получила отсрочку от исполнения приговора из-за ребенка.