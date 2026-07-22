В Нижегородской области продолжается приём заявок в проект «Вам решать!»

В Нижегородской области продолжается приём заявок от жителей на участие в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!». Именно жители решают, какие дороги в их населённом пункте нужно отремонтировать или построить, где установить детские и спортивные площадки, какие коммунальные сети нуждаются в замене.
За годы действия программы реализованы сотни проектов в разных сферах. 363 инициативы воплотят в жизнь в этом году.
«Вам решать!» — это проект про доверие, ответственность и партнёрство", — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Так, в Красных Баках в рамках проекта сейчас благоустраивают аллею Славы, которая посвящена жителям округа, погибшим в ходе специальной военной операции. Она станет местом памяти, где смогут собираться родные, близкие героев и жители округа.
В новом общественном пространстве установят мемориал, сделают освещение, обустроят пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной плитки.
Также в округе по проекту «Вам решать!» ведутся работы по ремонту дороги в деревне Оньшино, благоустройству стадиона в Красных Баках, спортивной площадки в парке рабочего посёлка Ветлужский, тротуара по улице Центральной в посёлке Пруды.
На Бору в этом году реализуют 17 проектов. В частности, уже выполнены работы по замене асфальтового покрытия на пришкольной территории Октябрьской средней школы в посёлке Октябрьский.
В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершены работы на четырёх объектах, в том числе модернизирована детская площадка на улице Тепличной.
Там сделана планировка, установлен резиновый бордюр для безопасности детей, уложен геотекстиль, чтобы через почву не проросла трава, установлены детское оборудование, спортивный и игровой комплексы, качели, карусели, песочница.
Всего в этом году по программе «Вам решать!» в Нижнем Новгороде реализуют 78 инициатив на сумму более 340 млн рублей по самым разным направлениям.
Всего же на исполнение всех инициатив в регионе в этом году выделено 1 млрд 200 млн рублей.
Если вы хотите сделать лучше жизнь в вашем доме, дворе, посёлку или городе, то подать заявку на участие в программе можно до 1 сентября 2026 года. Инициативы, которые окажутся в числе победителей, реализуют в следующем году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская Общественная палата поддержала расширение проекта «Вам решать!».