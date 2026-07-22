Мэтт Дэймон раскрыл секрет полувековой дружбы с Беном Аффлеком

55-летний Мэтт Дэймон раскрыл секрет почти полувековой дружбы с 53-летним Беном Аффлеком, с которым познакомился еще в детстве, пишет People. С их первой встречи прошло уже более 45 лет.
«Мы с Беном поддерживали друг друга в молодости. Будучи подростками, мы ездили в Нью-Йорк на поезде или автобусе ради проб для участия в телепередаче “Клуб Микки Мауса”. Мы были единственными, кто верил друг в друга. У нас были семьи, но они никак не были связаны с индустрией развлечений. Мы были единственными, кто понимал, что у нас есть хоть какая-то возможность построить карьеру в этой сфере, и кто говорил: “Конечно, ты справишься”. Мне кажется, нужно иметь специфический образ мыслей, когда не обращаешь внимания на трудности, чтобы войти в эту жизнь, потому что она немного напоминает цирк и это не нормальный вариант», — размышлял Дэймон.
Актеры до сих пор близкие друзья, кроме того, они вместе работают и являются деловыми партнерами — они открыли продюсерскую компанию Artists Equity.
С 2005 года Дэймон женат на Лучане Барросо. У них четыре дочери — 27-летняя Алексия (дочь Барросо от первого брака), 20-летняя Изабелла, 17-летняя Джиа и 15-летняя Стелла. У Аффлека трое детей: 21-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина Роуз и 14-летний Сэмюэл. Их мать — бывшая супруга актера, актриса Дженнифер Гарнер.
Аффлек и Дэймон снялись в нескольких совместных фильмах, в том числе «Девушка из Джерси» и «Умница Уилл Хантинг». К последнему они написали сценарий и получили за него свою первую премию «Оскар» в 1998 году.
За что на Аффлека и Дэймона подала в суд полиция
Ранее двое полицейских из Южной Флориды подали в суд на звезд Голливуда Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. По их словам, разработчики вышедшего в январе 2026 года фильма «Лакомый кусок» (The Rip) использовали в вымышленном сюжете слишком много реальных деталей. Это, по мнению заявителей, нанесло ущерб личной и профессиональной репутации офицеров.
Производством фильма занималась компания Artists Equity, принадлежащая Аффлеку и Дэймону. В судебных документах, адресованных ей, не была указана сумма иска, но известно, что сотрудники правоохранительных органов требовали компенсации ущерба, штрафных санкций, оплаты услуг адвокатов, а также публичного опровержения.
По сюжету в фильме «Ограбление» двое полицейских из Южной Флориды, которых играют Аффлек и Дэймон, находят миллионы долларов в доме. Некоторые моменты основаны на реальном деле 2016 года, когда полиция обнаружила в доме в Майами-Лейкс более $21 млн, предположительно, связанных с наркоторговцем.
В реальном расследовании участвовали Джейсон Смит и Джонатан Сантана, сержанты управления шерифа округа Майами-Дейд. Их имена не упоминаются в фильме, но, по их мнению, включение реальных деталей дела создает впечатление, что образы персонажей созданы на основе реальных людей. В фильме эти герои совершают преступные действия, что создает репутационный скандал.
Актеры заявили, что детали сюжета основаны на рассказах капитана полиции Майами-Дейд Криса Касиано, выступившего как технический консультант. По словам адвокатов компании, в дисклеймере в титрах указано, что в фильме не представлена правдивая история упомянутого инцидента и не изображаются его реальные участники.