Мэтт Дэймон раскрыл секрет полувековой дружбы с Беном Аффлеком

«Мы с Беном поддерживали друг друга в молодости. Будучи подростками, мы ездили в Нью-Йорк на поезде или автобусе ради проб для участия в телепередаче “Клуб Микки Мауса”. Мы были единственными, кто верил друг в друга. У нас были семьи, но они никак не были связаны с индустрией развлечений. Мы были единственными, кто понимал, что у нас есть хоть какая-то возможность построить карьеру в этой сфере, и кто говорил: “Конечно, ты справишься”. Мне кажется, нужно иметь специфический образ мыслей, когда не обращаешь внимания на трудности, чтобы войти в эту жизнь, потому что она немного напоминает цирк и это не нормальный вариант», — размышлял Дэймон.