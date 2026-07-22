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Жительницу Дудинки будут судить за повторную пьяную езду в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шушенском муниципальном округе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Дудинки, повторно севшей за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шушенском муниципальном округе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Дудинки, повторно севшей за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне вечером сотрудники ДПС остановили в селе Казанцево автомобиль Toyota Land Cruiser. За рулем находилась женщина с явными признаками опьянения. Во время общения с полицейскими она призналась, что употребляла алкоголь. Освидетельствование показало 1,092 мг/л.

Полицейские установили, что женщина не имеет водительских прав. Кроме того, в июне этого года она уже привлекалась к административной ответственности за управление этим же автомобилем в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ей штраф в размере 45 тысяч рублей.

В отношении нарушительницы составлен административный материал за управление автомобилем без права управления. Также возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, собственника внедорожника привлекли к ответственности за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

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