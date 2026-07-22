Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы заметили плановые полеты местного подразделения БПЛА

Очевидец сообщил, что беспилотник был замечен в районе Советского проспекта.

В небе над Калининградом в среду, 22 июля, очевидцами был замечен беспилотник самолетного типа. Как сообщил «Новому Калининграду» житель Вячеслав Якубенко, БПЛА он увидел в районе 11 утра с Советского проспекта. Другой житель добавил, что ранее уже видел подобный беспилотник в небе над Светловским округом.

Как стало известно редакции от источника, знакомого с ситуацией, жители наблюдали плановые полеты местного подразделения беспилотных летальных аппаратов.

Напомним, что в конце июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил главе нового министерства региональной безопасности взять в работу вопрос «гражданского беспилотия». Тему обсуждали на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.

«У нас бывает, что ещё до сих пор запускают гражданские беспилотники, — отметил тогда глава региона. — Указ о запрете я уже подписывал. Исключительно работают только специализированные беспилотники и по согласованию. Обратите на это внимание. И, пользуясь случаем, к гражданам обращусь о том, что ни один беспилотник не будет возвращён. Я прошу в этом смысле иметь здравый смысл, потому что сегодня непростая ситуация и любой объект в небе расценивается как угроза. При этом создаётся лишняя паника для населения. Мы отрабатываем любой случай в соответствии с регламентом, готовимся к этому и готовы».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше