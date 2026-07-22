Калининградец перевел 30 тысяч рублей за интим-услуги и стал жертвой шантажа

По данным полиции, молодой человек нашел на тематическом сайте анкету девушки и после этого перешел по ссылке в мессенджер. Собеседница попросила его прислать личное видео якобы для подтверждения личности, а затем потребовала предоплату в размере 30 тыс. рублей.