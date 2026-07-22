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Калининградец перевел 30 тысяч рублей за интим-услуги и стал жертвой шантажа

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Калининграде 23-летний местный житель лишился денег после попытки заказать интим-услуги через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, молодой человек нашел на тематическом сайте анкету девушки и после этого перешел по ссылке в мессенджер. Собеседница попросила его прислать личное видео якобы для подтверждения личности, а затем потребовала предоплату в размере 30 тыс. рублей.

Калининградец выполнил условия и перевел деньги на указанные реквизиты, однако обещанной услуги так и не получил. После этого неизвестные вновь связались с ним и стали требовать новые переводы, угрожая разослать родственникам компрометирующие материалы и переписку.

Мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В УМВД напомнили, что перечисление денег незнакомым людям в качестве предоплаты за товары или услуги связано с высоким риском мошенничества. Также в полиции призвали не отправлять посторонним личные фотографии и видеозаписи, которые впоследствии могут использоваться для шантажа.

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