Жители Самары смогут выбрать дизайн новых остановок на площади Революции

Рабочие завершают укладку асфальта на съездах, выравнивают покрытие и заканчивают ремонт тротуаров. На трех площадках уже уложили плитку под остановочные павильоны и сделали пандусы. После этого сотрудники службы возьмут керны и проведут дополнительный осмотр. В мэрии также сообщили, что самарцы до 15 августа могут выбрать дизайн новых остановок через платформу обратной связи на Госуслугах.