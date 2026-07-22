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Калининградцев приглашают на бесплатный концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого

Барды сыграют в библиотеке на улице Бакинской.

В Калининграде в библиотеке имени Высоцкого пройдет вечер (12+), посвященный творчеству поэта и артиста. Гостей ждут 25 июля в 16:00, сообщают организаторы.

В концерте примут участие авторы-исполнители, участники Союза калининградских бардов: Дмитрий Чернов, Владимир Сушко, Андрей Лазакович и Александра Веретенова.

В живом исполнении под гитару прозвучат знаменитые произведения Владимира Высоцкого.

Адрес: Калининград, ул. Бакинская, 11.

Телефон для справок: 67−29−11.

Вход свободный.

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