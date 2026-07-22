Калининградцев приглашают на бесплатный концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого

В Калининграде в библиотеке имени Высоцкого пройдет вечер (12+), посвященный творчеству поэта и артиста. Гостей ждут 25 июля в 16:00, сообщают организаторы.
В концерте примут участие авторы-исполнители, участники Союза калининградских бардов: Дмитрий Чернов, Владимир Сушко, Андрей Лазакович и Александра Веретенова.
В живом исполнении под гитару прозвучат знаменитые произведения Владимира Высоцкого.
Адрес: Калининград, ул. Бакинская, 11.
Телефон для справок: 67−29−11.
Вход свободный.
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