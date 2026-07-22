Нижегородскому профессору присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ»

Президент Владимир Путин подписал новый указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой Приволжского медуниверситета Светлане Гажве. Документ опубликован на официальном сайте кремля.
Как рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем канале, кроме преподавания и лечебной работы, она возглавляет Нижегородскую Ассоциацию стоматологов.
Ранее сообщалось, что пятнадцать специалистов были удостоены звания «Заслуженный мастер НХП Нижегородской области».