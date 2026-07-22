Восстановлены права 251 дольщика в Дзержинске

Лица, виновные в банкротстве ООО «Альбион», которое не построило ЖК «Радуга» в Дзержинске, привлечены к ответственности. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.
«Первый арбитражный апелляционный суд 21.07.2026 удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры области и, отменив определение суда первой инстанции, привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам недобросовестного застройщика 5 лиц, действия которых привели к несостоятельности организации и невозможности завершения строительства жилищного комплекса», — отмечается в сообщении.
В настоящее время права 251 дольщика восстановлены благодаря достройки объекта. На данные работы выделено более 1,2 млрд рублей бюджетных средств, непогашенную часть которых выплатят ответчики.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин обсудил с Иреком Файзуллиным развитие жилья в Нижегородской области.