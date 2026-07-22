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Нижегородский «Старт» расстался с Барбаковым, Сущевым и Кобелевым

В клубе поблагодарили игроков и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Нижегородский «Старт» сообщил об уходе трёх игроков — полузащитника Дмитрия Барбакова, нападающего Руслана Сущева и защитника Романа Кобелева.

28‑летний Дмитрий Барбаков продолжит карьеру в кировской «Родине». За карьеру в чемпионате России по хоккею с мячом Барбаков провёл 290 матчей, забил 137 мячей и отдал 91 результативную передачу; в Кубке России — 70 матчей, 36 голов и 21 голевой пас.

21‑летний Руслан Сущев, уроженец Нижнего Новгорода, также покидает команду. В чемпионате России на его счету 36 матчей, 10 голов и две результативные передачи; в Кубке России — восемь встреч и один гол. Ожидается, что нападающий продолжит выступления в одной из команд Суперлиги.

Ещё один ушедший — 19‑летний защитник Роман Кобелев, воспитанник нижегородской школы хоккея с мячом. В чемпионате России он сыграл 53 матча и забил один мяч, в Кубке России — семь матчей..

В клубе поблагодарили игроков и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» поборется за Кубок Первых в юбилейном сезоне КХЛ.

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