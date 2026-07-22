Нижегородский «Старт» расстался с Барбаковым, Сущевым и Кобелевым

21‑летний Руслан Сущев, уроженец Нижнего Новгорода, также покидает команду. В чемпионате России на его счету 36 матчей, 10 голов и две результативные передачи; в Кубке России — восемь встреч и один гол. Ожидается, что нападающий продолжит выступления в одной из команд Суперлиги.