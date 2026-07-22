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Семейная пара добралась пешком из Москвы до Красноярска (видео)

Путешественники Павел и Тома добрались пешком из Москвы до Красноярска. Путь до краевого центра занял у них 185 дней.

Путешественники Павел и Тома Погосян добрались пешком из Москвы до Красноярска. Путь до краевого центра занял у них 185 дней.

В поход супруги отправились 19 января. За это время они преодолели 4600 км. Вечером 13 июля путешественники пересекли границу Красноярского края, затем побывали в Боготоле и Ачинске. До Красноярска Павел и Тома дошли 21 июля. Здесь их приютил местный житель.

В четверг у путешественников запланирована встреча с горожанами.

Павел и Тома стали известны благодаря пешему маршруту из Москвы во Владивосток. Их маршрут стартовал с Красной площади, а общая цель составляет около 9,5 тыс. км до Владивостока. По пути супруги уже проходили через разные регионы страны, в том числе Владимирскую область, Нижний Новгород и Новосибирск. В городах они встречаются с местными жителями, рассказывают о своем походе и продолжают фиксировать маршрут в блоге.