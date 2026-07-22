Прокуратура помогла жене пропавшего без вести бойца из Тюхтета получить выплаты

В Красноярском крае жительница Тюхтета осталась без средств к существованию, когда ее муж пропал без вести в зоне спецоперации. Получить денежное довольствие женщине помогла прокуратура. Житель Тюхтета числится без вести пропавшим с конца осени 2025 года. Его жена оформила документы на получение денежного довольствия мужа на себя и на ребенка. Но выплат не получила. В воинской части, где служил пропавший, ей не смогли помочь — информации о порядке начислений воюющее подразделение не имеет. Молодая мама обратилась в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства обратились в уполномоченные органы Минобороны и связались с руководством воинской части. Документы у женщины приняли и назначили пособие на нее и ребенка в полном объеме. Теперь выплаты приходят регулярно. Права супруги военнослужащего восстановлены, — говорят в Красноярском краевой прокуратуре.