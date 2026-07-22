Более 80% пшеницы в Ростовской области отнесли к продовольственным классам

По состоянию на 20 июля 2026 года, 34% или 1,1 млн тонн собранной пшеницы отнесли к третьему классу, 49% или 1,6 млн тонн — к четвертому классу. Пятый класс зерна составил 17% или 589 тысячи тонн. Доля продовольственных 3 и 4 классов составила 83%.