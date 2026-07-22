Михаил Ефремов получил свою первую главную роль в кино после освобождения

Актер Михаил Ефремов исполнит главную роль в фильме «Отец. Еще отец», режиссером которого выступит Александр Баршак («Елки-иголки», «Красная Шапочка»). Об этом создатели картины сообщили в ходе защиты национальных фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино.
По сюжету московский учитель соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце, чтобы расплатиться с ипотекой, однако выясняет, что художественным руководителем местного театра является его родной отец, которого он никогда не знал.
«Это не социальная драма, не сентиментальная история. Это очень правдивая, живая, местами абсурдная история о том как важно быть человеком, мужчиной, отцом, но и не только для своего ребенка, а для себя самого. Это очень важная и очень нужная тема. Наш фильм расскажет о том, что семья — это хрупкая конструкция, за которую надо бороться, даже если на это уйдет 35 лет», — отметил Александр Баршак.
Создатели позиционируют фильм как «народное драмеди» для широкой семейной аудитории и поклонников сильных актерских дуэтов. Главные роли в картине исполнят Данила Козловский («Первая ракетка», «Бар “Один звонок”) и Михаил Ефремов. Это его первая роль в кино после условно досрочного освобождения в 2025 году.
В актерский состав проекта также вошли Адам Кумаев («Алла-такси»), Анна Чиповская («Первый класс»), Иван Замотаев («Есть только МиГ»), Павел Деревянко («Беспринципные») и Ирина Безрукова («Симон»). Автором сценария выступит Лера Манович («Мать»).
Бюджет проекта составляет 130 млн руб. Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр Wink, дистрибьютором — «НМГ Кинопрокат». По словам Баршака, создатели рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 млн зрителей.
В марте 2026 года Михаил Ефремов исполнил главную роль в спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова. Герои пьесы — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска. Роль супруги исполнила Анна Михалкова. Режиссером-постановщиком выступил сам Никита Михалков.
Дело Ефремова.
В июне 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Им управлял 57-летний курьер Сергей Захаров, он умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
В колонии Михаил Ефремов снял два фильма «Переоценка ценностей» и «Жизнь после тюрьмы». Над первым он работал в качестве режиссера и даже получил спецприз на IX всероссийском кинофестивале «Надежда» в Челябинске. Во второй ленте он и сам появляется в кадре. В фильме артист рассказал, как привыкал к жизни в неволе, а также о работе на швейном производстве и о том, как проводит свободное время.
24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. На заседании актер извинился перед семьей погибшего, а также заявил, что откажется от алкоголя и больше не сядет за руль. Ефремов вышел по УДО в апреле 2025 года, пробыв в колонии около четырех с половиной лет.
По словам Никиты Михалкова, после освобождения из тюрьмы актер переосмыслил многие вещи в своей жизни. Режиссер добавил, что Ефремов обладает большим актерским талантом. «Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании», — рассказал он РБК.
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