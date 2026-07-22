Михаил Ефремов получил свою первую главную роль в кино после освобождения

«Это не социальная драма, не сентиментальная история. Это очень правдивая, живая, местами абсурдная история о том как важно быть человеком, мужчиной, отцом, но и не только для своего ребенка, а для себя самого. Это очень важная и очень нужная тема. Наш фильм расскажет о том, что семья — это хрупкая конструкция, за которую надо бороться, даже если на это уйдет 35 лет», — отметил Александр Баршак.