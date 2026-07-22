МЧС Прикамья: 23 июля на территории края ожидается гроза

Гроза ожидается на территории Пермского края 23 июля, сообщает региональное МЧС.
По данным Пермского ЦГМС, в краевой столице вечером пройдёт кратковременный дождь. Порывы ветра 4−9 м/с, однако в грозу они увеличатся да 14 м/с.
Спасатели рекомендуют пермякам заранее позаботиться о безопасности. Если вы дома:
закройте окна, двери и дымоходы;
отключите электроприборы;
не стойте у окон;
уберите подальше мобильный телефон.
Если вы на улице:
укройтесь в ближайшем здании (магазине или кафе). Не прячьтесь под остановками и металлическими конструкциями;
в машине — остановитесь и переждите грозу, не открывая окон;
на открытой местности — спуститесь в ложбину или канаву, либо присядьте на корточки, опустив голову и обхватив колени;
держитесь подальше от линий электропередач.
Будьте внимательны и осторожны. Телефоны экстренных служб — 101, 112.