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МЧС Прикамья: 23 июля на территории края ожидается гроза

Спасатели рекомендуют пермякам заранее позаботиться о безопасности.

Гроза ожидается на территории Пермского края 23 июля, сообщает региональное МЧС.

По данным Пермского ЦГМС, в краевой столице вечером пройдёт кратковременный дождь. Порывы ветра 4−9 м/с, однако в грозу они увеличатся да 14 м/с.

Спасатели рекомендуют пермякам заранее позаботиться о безопасности. Если вы дома:

закройте окна, двери и дымоходы;

отключите электроприборы;

не стойте у окон;

уберите подальше мобильный телефон.

Если вы на улице:

укройтесь в ближайшем здании (магазине или кафе). Не прячьтесь под остановками и металлическими конструкциями;

в машине — остановитесь и переждите грозу, не открывая окон;

на открытой местности — спуститесь в ложбину или канаву, либо присядьте на корточки, опустив голову и обхватив колени;

держитесь подальше от линий электропередач.

Будьте внимательны и осторожны. Телефоны экстренных служб — 101, 112.

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