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Ремонт школы олимпийского резерва в Дзержинске вышел на финишную прямую

Обновленное здание практически готово к началу нового учебного года.

В Дзержинске завершается ремонт отделения настольного тенниса школы олимпийского резерва. Обновленное здание практически готово к началу нового учебного года. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков.

Спортивный зал оснастили новыми профессиональными теннисными столами. Также был проведен капитальный ремонт душевых и санузлов, оборудованы современные раздевалки, созданы две тренерские комнаты и комфортная зона ожидания для родителей. Школа теперь соответствует требованиям для проведения соревнований различного уровня — от городских до всероссийских турниров.

Михаил Клинков отметил, что обновление спортивной базы открывает дополнительные возможности для развития детского спорта в городе. По его словам, в настоящее время в секциях настольного тенниса занимаются около 200 юных спортсменов, а с началом учебного года их число увеличится.

Он подчеркнул, что настольный теннис является доступным видом спорта, который способствует физическому развитию, тренирует скорость мышления и умение концентрироваться.

Школа готова принять воспитанников уже 1 сентября.