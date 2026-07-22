Найден способ создать высокопрочную «зеленую» замену бетону

В теории, геополимеры обладают массой преимуществ — их производство не ведет к большим выбросам СО2, как выработка цемента, и при этом они дольше сохраняют пластичность и меньше подвержены образованию трещин и деформаций, чем традиционный бетон. На практике они пока не используются, так как процесс их затвердевания недостаточно изучен, а также у ученых не было сведений о том, как свойства компонентов влияют на структуру и качество геополимеров.