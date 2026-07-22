Донские волонтёры могут получить нагрудный знак «Доброволец России»

Донской регион — один из лидеров развития в сферу добровольчества в России. Только за первое полугодие 2026 года к этой сфере присоединились 130 тыс. человек, а в прошлом году их количество составило 448 тыс. человек. Волонтёры Ростовской области, внёсшие существенный вклад в развитие добровольческого движения страны, могут быть удостоенными государственной награды — нагрудного знака «Доброволец России». Приём заявок уже стартовал.
Нагрудный знак «Доброволец России» получают волонтёры, которые помогают в сложных ситуациях, своим трудом преображают жизни людей, сплачивают сообщества и демонстрируют, как личная инициатива делает сильнее целую страну.
Впервые знак «Доброволец России» вручали в 2025 году. Его получили девять волонтёров, ещё двое — знак отличия «За благодеяние».
«По итогам отбора в 2025 году из 79 регионов нашей страны поступило 1,5 тыс. заявок. Были отобраны самые яркие представители добровольческого движения. В их число вошли трое представителей донского региона», — сообщил председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Олег Отроков.
Получить памятный знак могут волонтёры с подтверждённым опытом участия в добровольческой деятельности свыше 500 часов на платформе Добро.рф в течение последних трёх лет; добровольцы, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу, совершившие героический поступок при осуществлении добровольческой деятельности; доноры (крови, плазмы, костного мозга) с подтверждённым волонтёрским опытом; волонтёры, содействующие развитию донорства костного мозга или стволовых клеток.
Подать заявку можно до 19 августа на портале доброволецроссии.рф.
Добавим, что развитие волонтёрства поддерживается национальным проектом «Молодёжь и дети».