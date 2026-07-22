Донские волонтёры могут получить нагрудный знак «Доброволец России»

Донской регион — один из лидеров развития в сферу добровольчества в России. Только за первое полугодие 2026 года к этой сфере присоединились 130 тыс. человек, а в прошлом году их количество составило 448 тыс. человек. Волонтёры Ростовской области, внёсшие существенный вклад в развитие добровольческого движения страны, могут быть удостоенными государственной награды — нагрудного знака «Доброволец России». Приём заявок уже стартовал.