Сборная России победила в турнире по гольфу в Подмосковье

Матчевая встреча по гольфу между сборными России и других стран состоялась в подмосковном Красногорске в рамках международного фестиваля «Сильные фигуры». Игра завершилась со счетом 12:7 в пользу российской команды, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Состязания прошли в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участие в турнире приняли представители 13 дружественных государств, включая Индию, Вьетнам, Узбекистан, Лаос, Мьянму, Южно-Африканскую Республику, Марокко, Индонезию, Пакистан и другие. В составе сборной мира выступали послы этих стран в России.
Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года. В его программе — турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. Всего в спортивных мероприятиях фестиваля приняли участие спортсмены более чем из 45 стран мира.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.