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Сборная России победила в турнире по гольфу в Подмосковье

Участие в соревнованиях приняли представители 13 дружественных государств.

Источник: Национальные проекты России

Матчевая встреча по гольфу между сборными России и других стран состоялась в подмосковном Красногорске в рамках международного фестиваля «Сильные фигуры». Игра завершилась со счетом 12:7 в пользу российской команды, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Состязания прошли в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участие в турнире приняли представители 13 дружественных государств, включая Индию, Вьетнам, Узбекистан, Лаос, Мьянму, Южно-Африканскую Республику, Марокко, Индонезию, Пакистан и другие. В составе сборной мира выступали послы этих стран в России.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года. В его программе — турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. Всего в спортивных мероприятиях фестиваля приняли участие спортсмены более чем из 45 стран мира.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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