Сборная России победила в турнире по гольфу в Подмосковье

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года. В его программе — турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. Всего в спортивных мероприятиях фестиваля приняли участие спортсмены более чем из 45 стран мира.