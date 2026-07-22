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Полиция Октябрьского округа переведена на усиленный режим работы из-за паводка

Оперативная обстановка на территории округа находится под постоянным контролем.

Источник: Комсомольская правда

8 июля в дежурную часть отдела МВД России «Октябрьский» поступило сообщение о том, что река Верх-Ирень вышла из берегов и подтопляет жилые дома.

Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали: были сформированы группы для обследования пострадавших от паводка территорий. Полицейские оповещали жителей об эвакуации и помогали им покинуть опасную зону, обеспечивали безопасность дорожного движения, в том числе организовывали перекрытие движения на опасных участках дорог.

Организовали мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, защите личных и имущественных интересов граждан. Сейчас оперативная обстановка на территории муниципального округа находится под постоянным контролем.

Сотрудники полиции призывают жителей соблюдать правила безопасности, избегать зон возможного подтопления и следовать рекомендациям Госавтоинспекции при выборе маршрутов для поездок.