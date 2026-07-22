Полиция Октябрьского округа переведена на усиленный режим работы из-за паводка

Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали: были сформированы группы для обследования пострадавших от паводка территорий. Полицейские оповещали жителей об эвакуации и помогали им покинуть опасную зону, обеспечивали безопасность дорожного движения, в том числе организовывали перекрытие движения на опасных участках дорог.