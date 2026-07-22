Следж-хоккеисты нижегородского «Штурма» победили на фестивале «Искра льда»

«Успех команды “Штурм” — это закономерный результат упорных тренировок на базе центра адаптивных видов спорта “Парус”. Системная работа по социальной адаптации и реабилитации ветеранов СВО через спорт не просто помогает нашим героям вернуться в гражданскую жизнь, но и открывает принципиально новые возможности для их личного роста и развития. Гордимся достижениями наших спортсменов и продолжим делать все, чтобы следж-хоккей и другие адаптивные виды спорта становились доступнее для всех желающих», — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.