Следж-хоккеисты нижегородского «Штурма» победили на фестивале «Искра льда»

Команда «Штурм» из Нижегородской области одержала уверенную победу на фестивале «Искра льда» в Иванове, сообщили в Нижегородском филиале фонда «Защитники Отечества». Следж-хоккеисты встречались с командами ветеранов СВО из Ивановской и Тамбовской областей. Подготовка спортсменов проводилась в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».
«Успех команды “Штурм” — это закономерный результат упорных тренировок на базе центра адаптивных видов спорта “Парус”. Системная работа по социальной адаптации и реабилитации ветеранов СВО через спорт не просто помогает нашим героям вернуться в гражданскую жизнь, но и открывает принципиально новые возможности для их личного роста и развития. Гордимся достижениями наших спортсменов и продолжим делать все, чтобы следж-хоккей и другие адаптивные виды спорта становились доступнее для всех желающих», — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Команда «Штурм» из Нижегородской области одержала уверенную победу, выиграв все свои матчи в ходе фестиваля. А ранее нижегородская команда завоевала бронзовые медали любительской лиги и победила в «Турнире трех» в Казани.
«Каждая победа “Штурма” — это праздник не только для ветеранов, но и для всех, кто следит за развитием адаптивного спорта в Нижегородской области. С начала года команда уже занимала призовые места на турнирах разного уровня. Совместно с министерством спорта региона мы сопровождаем членов команды и поддерживаем по всем возникающим вопросам», — рассказала руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.
Создание условий для занятия спортом ветеранов СВО соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России», которая была запущена с 2025 года, чтобы сделать спорт популярнее и улучшить качество жизни людей. Благодаря программе появляется все больше возможностей для занятий спортом: строят стадионы и площадки с тренажерами, проводят спортивно-массовые мероприятия, возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Кроме того, развиваются детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.
Ранее сообщалось, что нижегородские команды стали призерами Всероссийской любительской лиги следж-хоккея.