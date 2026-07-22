Многодетным волгоградцам вернут 50% стоимости обучения детей в колледжах

Как сообщили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, компенсация предоставляется ежегодно после завершения учебы. Ее размер составляет 50% от стоимости платных образовательных услуг за истекший учебный год. При этом если студент сдал все экзамены на «отлично», сумма выплаты может быть увеличена.