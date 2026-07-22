Четыре новые школы откроются в Ростовской области 1 сентября

В микрорайоне Новый Ростов откроется школа на 1100 мест. В ней оборудуют бассейн, актовый зал, столовую, спортивные и тренажёрные залы, стадион и амфитеатр. В районе Вертолетное поле возводится модульная школа на 400 мест — пока только для учеников начальных классов, чтобы решить проблему нехватки школьных мест. Более крупное учебное заведение на 1120 мест появится в этом районе к 2030 году.