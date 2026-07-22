В минобре Прикамья рассказали, зачем нужны оценки за поведение в школах

Ранее стало известно, что с нового учебного года в Пермском крае запускается пилотный проект по внедрению федеральной инициативы — выставлению оценок за поведение. Под эксперимент попадут десять учебных заведений, в том числе в Перми, Лысьве, Кунгуре, Соликамске и Гамово. Оцениваться будут ученики с первого по восьмой класс по трехуровневой шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».