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В Ростовской области ограничили въезд в леса до 13 августа

В Ростовской области ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств на их территорию. Одновременно усилен мониторинг пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств на их территорию. Одновременно усилен мониторинг пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ограничения действуют до 13 августа. При необходимости режим может быть продлён.

О замеченных возгораниях или задымлении необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны по номеру 8−800−100−94−00 или по единому номеру 112.

По данным Ростгидрометцентра, сегодня и до конца 23 июля в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в городах Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, Новочеркасск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также в Азовском, Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Красносулинском, Милютинском, Обливском, Октябрьском, Морозовском, Тацинском, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Советском районах.

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