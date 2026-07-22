Как понять настроение кошки по ушам?

Однако эксперт предупреждает, как только вы замечаете, что уши плотно прижаты к голове, следует насторожиться. Это классический признак оборонительной реакции. Существует прямая закономерность: чем сильнее прижаты уши, тем более сильный страх или испуг испытывает животное в данный момент. Если же уши кошки отведены назад или развернуты в стороны, это может сигнализировать о дискомфорте, глубоком разочаровании или даже нарастающем гневе. В этой ситуации ветеринар рекомендует оставить питомца в покое и ни в коем случае не навязывать ему общение, чтобы не спровоцировать агрессию.