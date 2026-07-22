Язык тела кошек — это удивительно тонкая и сложная система коммуникации, позволяющая этим животным эффективно взаимодействовать с окружающим миром и доносить до нас свои желания. Положение ушей является лишь одной из множества деталей. Овладев основными сигналами и научившись рассматривать их в комплексе с другими поведенческими нюансами, вы сможете не только лучше понимать своего любимца, но и значительно улучшить качество его жизни.
Как понять настроение кошки по ушам, aif.ru рассказала эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, ветеринарный врач Марианна Онуфриенко:
— Уши кошки — это не просто орган слуха, а настоящий индикатор ее душевного состояния, по которому можно даже спрогнозировать, чем закончится ваше предстоящее взаимодействие. Если перед началом контакта уши животного находятся в своем естественном, слегка приподнятом положении, то это верный признак спокойствия и расслабленности. В таком расположении духа питомец, скорее всего, будет настроен на позитивный лад, и ваше общение пройдет гладко.
Однако эксперт предупреждает, как только вы замечаете, что уши плотно прижаты к голове, следует насторожиться. Это классический признак оборонительной реакции. Существует прямая закономерность: чем сильнее прижаты уши, тем более сильный страх или испуг испытывает животное в данный момент. Если же уши кошки отведены назад или развернуты в стороны, это может сигнализировать о дискомфорте, глубоком разочаровании или даже нарастающем гневе. В этой ситуации ветеринар рекомендует оставить питомца в покое и ни в коем случае не навязывать ему общение, чтобы не спровоцировать агрессию.
Какое состояние ушей кошки должно насторожить владельца?
Положение и состояние ушей могут рассказать и о физическом самочувствии кошки. Важно помнить, что орган слуха у этих животных имеет сложное строение и состоит из трех ключевых отделов: наружного, среднего и внутреннего уха, не считая непосредственно ушной раковины.
Владельцу стоит обратить внимание, если уши питомца становятся болезненно горячими на ощупь, а также сопровождаются такими тревожными симптомами, как покраснение, беспокойный зуд или появление выделений с неприятным запахом. Эти признаки часто указывают на развитие патологических процессов. При первых же подозрительных изменениях внешнего вида или температуры ушей лучшим решением будет не откладывать визит к ветеринару.