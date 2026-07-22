Зоны для пассажиров с питомцами обустроены на Ленинградском вокзале

Там отметили, что комната для ухода оборудована всем необходимым, чтобы подготовить питомца к поездке или привести его в порядок после дороги. Так, здесь есть туалет для животных, зона, где можно помыть лапы или питомца при необходимости, а также миски для воды и корма. При этом за чистотой помещения регулярно следят, поэтому в комнате всегда поддерживается порядок и комфортные условия.