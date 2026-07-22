Зоны для пассажиров с питомцами обустроены на Ленинградском вокзале

«На обновленном Ленинградском вокзале созданы комфортные условия для пассажиров, путешествующих с домашними животными. Для них предусмотрено сразу два специализированных пространства — комната для ухода за питомцами и зал ожидания для пассажиров с питомцами», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что комната для ухода оборудована всем необходимым, чтобы подготовить питомца к поездке или привести его в порядок после дороги. Так, здесь есть туалет для животных, зона, где можно помыть лапы или питомца при необходимости, а также миски для воды и корма. При этом за чистотой помещения регулярно следят, поэтому в комнате всегда поддерживается порядок и комфортные условия.
Еще для ожидания отправления работает отдельный зал для пассажиров с питомцами. В ведомстве пояснили, что в спокойной обстановке животные легче переносят ожидание поездки, а их владельцы могут с комфортом провести время до посадки. Такое решение помогает снизить стресс для питомцев и делает пребывание на вокзале удобнее как для путешественников с животными, так и для остальных пассажиров.
«Эти сервисы — часть комплексного подхода к созданию современной и комфортной инфраструктуры, где продуманы условия для всех категорий пассажиров, включая тех, кто отправляется в путешествие вместе со своими четвероногими спутниками», — заключили в Дептрансе.