Учёные в США выяснили, что обезьяны разбираются в основах геометрии на уровне маленьких детей

В итоге выяснилось, что обезьяны справлялись с задачами примерно так же хорошо, как маленькие дети. Кроме того, взрослые участники с образованием показали такую же геометрическую интуицию, как и жители отдалённой местности. По мнению авторов работы, это может говорить о том, что базовые математические способности сформировались у человека в ходе эволюции.