Учёные в США выяснили, что обезьяны разбираются в основах геометрии на уровне маленьких детей

Группа учёных из США пришла к выводу, что обезьяны способны разбираться в базовых принципах геометрии. О результатах исследования пишет PNAS.
В эксперименте участвовали павианы анубис и макаки-резусы, живущие в неволе в нью-йоркском зоопарке «Сенека-Парк». Для животных установили сенсорный экран, на котором показывали элементарные задачи из области геометрии. Приматов приманивали сладкими фруктами, после чего они сопоставляли двухмерные фигуры.
Как отмечают исследователи, задания были сложнее, чем может показаться. Объекты мало отличались друг от друга по нескольким параметрам, в том числе по цвету и размеру.
«Один из павианов, по кличке Каламата, был самой трудолюбивой обезьяной из всех, кого я когда-либо видел, — рассказал соавтор исследования из Университета Карнеги — Меллона Цзялинь Ли. — Он подходил к экрану и ждал, пока я включу компьютер, а потом просто сидел там по два-три часа, выполняя всевозможные математические задания».
После этого учёные предложили те же задания людям. В исследование вошли дошкольники из США, взрослые американцы, а также представители народа цимане — коренного земледельческого племени из Боливии, не получавшие формального образования.
В итоге выяснилось, что обезьяны справлялись с задачами примерно так же хорошо, как маленькие дети. Кроме того, взрослые участники с образованием показали такую же геометрическую интуицию, как и жители отдалённой местности. По мнению авторов работы, это может говорить о том, что базовые математические способности сформировались у человека в ходе эволюции.
Международная команда учёных предположила, что склонность живых существ пользоваться одной стороной тела могла возникнуть ещё сотни миллионов лет назад.