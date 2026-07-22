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В Калининграде трамваи № 3 и № 5 изменили маршруты на неопределённый срок

Составы теперь не идут по Московскому проспекту и Острову.

В Калининграде временно изменили схему движения трамваев № 3 и № 5. Они больше не ходят по Московскому проспекту и Октябрьскому острову, сообщили «Клопс» в администрации.

Со среды, 22 июля, пятёрка ходит по маршруту Бассейная — Советский проспект — площадь Победы — Черняховского — 9 Апреля — Шевченко — Ленинский проспект — Советский проспект — Бассейная.

Трамвай № 3 следует по схеме: парк Калинина — проспект Мира — площадь Победы — Черняховского — 9 Апреля — Шевченко — Ленинский проспект — площадь Победы — проспект Мира — парк Калинина.

Движение трамваев по Острову, Дзержинского, Аллее Смелых, Песочной и Багратиона временно не осуществляется. Когда оно восстановится, не уточняется.

В последнее время в центре города несколько раз обрывались провода. Из-за этого маршруты менялись.

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