В Калининграде трамваи № 3 и № 5 изменили маршруты на неопределённый срок

В Калининграде временно изменили схему движения трамваев № 3 и № 5. Они больше не ходят по Московскому проспекту и Октябрьскому острову, сообщили «Клопс» в администрации.
Со среды, 22 июля, пятёрка ходит по маршруту Бассейная — Советский проспект — площадь Победы — Черняховского — 9 Апреля — Шевченко — Ленинский проспект — Советский проспект — Бассейная.
Трамвай № 3 следует по схеме: парк Калинина — проспект Мира — площадь Победы — Черняховского — 9 Апреля — Шевченко — Ленинский проспект — площадь Победы — проспект Мира — парк Калинина.
Движение трамваев по Острову, Дзержинского, Аллее Смелых, Песочной и Багратиона временно не осуществляется. Когда оно восстановится, не уточняется.
В последнее время в центре города несколько раз обрывались провода. Из-за этого маршруты менялись.