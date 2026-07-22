Выплаты за поврежденные ВСУ автомобили возобновили в Белгородской области

Ранее выплаты за поврежденные автомобили белгородцам предоставляли из средств внебюджетного фонда, существовавшего за счет пожертвований. Когда он опустел, начисление компенсаций приостановили. Об этом стало известно в мае этого года. В начале июня Александр Шуваев анонсировал возобновление меры поддержки до конца июня за счет помощи из федерального центра. Впоследствии «Ъ-Черноземье» сообщал, что речь идет о транше в 100 млн руб. В начале июля глава региона сказал, что «власти немножко не успевают», но продолжают работу над выплатами.