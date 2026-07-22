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Выплаты за поврежденные ВСУ автомобили возобновили в Белгородской области

В Белгородской области возобновили выплаты за поврежденные при атаках ВСУ автомобили. Первые компенсации получили собственники 38 машин на общую сумму порядка 5 млн руб. Они производятся из средств фонда, который наполняется «крупным социально ответственным бизнесом». Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области возобновили выплаты за поврежденные при атаках ВСУ автомобили. Первые компенсации получили собственники 38 машин на общую сумму порядка 5 млн руб. Они производятся из средств фонда, который наполняется «крупным социально ответственным бизнесом». Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Также актуализируем списки тех, кто ожидал получения положенных средств. Эта работа продолжается во всех муниципалитетах области», — добавил глава региона.

По его словам, для контроля за предоставлением и расходованием средств создана специальная рабочая группа.

Ранее выплаты за поврежденные автомобили белгородцам предоставляли из средств внебюджетного фонда, существовавшего за счет пожертвований. Когда он опустел, начисление компенсаций приостановили. Об этом стало известно в мае этого года. В начале июня Александр Шуваев анонсировал возобновление меры поддержки до конца июня за счет помощи из федерального центра. Впоследствии «Ъ-Черноземье» сообщал, что речь идет о транше в 100 млн руб. В начале июля глава региона сказал, что «власти немножко не успевают», но продолжают работу над выплатами.

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