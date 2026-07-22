Медучреждения Красноярского края получат 77 новых авто на 270 млн рублей

Как рассказали в региональном минздраве, первые автомобили поступят в больницы в сентябре. В партию вошли 39 машин скорой помощи класса «B», 22 УАЗа, 10 «Лад Гранта» и 6 «Нив». Большая часть легковых машин предназначена для районных больниц — они повысят мобильность врачей в отдалённых сёлах. Их будут использовать для выездов к пациентам и доставки биоматериалов из ФАПов в лаборатории.