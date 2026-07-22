Медучреждения Красноярского края получат 77 новых авто на 270 млн рублей

До конца года автопарк системы здравоохранения Красноярского края пополнится 77 единицами техники. Контракты на поставку уже заключены. Машины закуплены по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» на средства краевого бюджета — более 270 миллионов рублей.
Как рассказали в региональном минздраве, первые автомобили поступят в больницы в сентябре. В партию вошли 39 машин скорой помощи класса «B», 22 УАЗа, 10 «Лад Гранта» и 6 «Нив». Большая часть легковых машин предназначена для районных больниц — они повысят мобильность врачей в отдалённых сёлах. Их будут использовать для выездов к пациентам и доставки биоматериалов из ФАПов в лаборатории.
Машины скорой помощи распределили по краю: 12 останутся в Красноярске, остальные отправятся в округа. По 2 автомобиля получат Канская, Ачинская, Минусинская и Лесосибирская больницы, а также Саянская районная больница. Ещё 17 машин направят в Абанский, Ужурский, Иланско-Нижнеингашский и другие округа.
Каждый автомобиль скорой укомплектован современным оборудованием: дефибрилляторами, кардиографами, пульсоксиметрами, тонометрами и системами подачи кислорода.
Новая техника сократит время доезда бригад, что критически важно при ДТП на трассах, повысит безопасность пациентов и улучшит условия труда врачей, отметили в Минздраве.
Ранее мы сообщали, что за непоставку ГСМ для пожарных красноярскую компанию внесли в чёрный список.