Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о первой волне гриппа в сентябре

Первая волна сезонного гриппа может начаться в Нижегородской области уже в первые дни сентября. В регионе к новому эпидемическому сезону уже готовятся и рассчитывают привить от гриппа не менее 60% населения. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.