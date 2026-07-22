В центре Красноярска за 3,5 млн рублей продают два деревянных дома-памятника XX века

В Красноярске на торги выставили два объекта культурного наследия регионального значения в историческом центре города. Объявления опубликовали 20 июля на популярной площадке.
«Дом Арбекова» на улице Ады Лебедевой, 34, и «Дом жилой» на улице Обороны, 6 сдаются в аренду с правом последующего выкупа при условии проведения работ по их сохранению. Оба объекта находятся в печальном состоянии и требуют реставрации.
Начальная цена «Дома Арбекова» — 3,48 миллиона рублей, «Дома жилого» — 3,65 миллиона. Торги проводит АО «Исторический квартал», специализирующееся на восстановлении памятников архитектуры.
«Дом Арбекова» построен в 1804 году, в 1909-м его реконструировали. Двухэтажное бревенчатое здание выполнено в формах модерна с элементами неорусского стиля. Фасады украшены эркерами с шатровыми завершениями, балконами-галереями, резными наличниками и фризами. Здание считается важным элементом застройки улицы Ады Лебедевой.
«Дом жилой» на улице Обороны построен в начале XX века. Двухэтажный бревенчатый дом сочетает элементы классицизма и модерна. Главный фасад симметричный, с фронтоном и полукруглой прорезью, украшенной пропильной резьбой. Наличники окон отличаются эклектичной формой, стены завершены широким фризом с пропильной резьбой.
Оба здания — образцы деревянного зодчества Красноярска, требующие восстановления.
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