В центре Красноярска за 3,5 млн рублей продают два деревянных дома-памятника XX века

«Дом Арбекова» на улице Ады Лебедевой, 34, и «Дом жилой» на улице Обороны, 6 сдаются в аренду с правом последующего выкупа при условии проведения работ по их сохранению. Оба объекта находятся в печальном состоянии и требуют реставрации.