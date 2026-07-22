Более 250 детей с ОВЗ и воспитанников детдомов Красноярского края стали участниками прогулки по Енисею

«Обычно после насыщенной программы ребята ненадолго уходят отдыхать в каюты. В этот раз никто не хотел пропустить ни минуты праздника. Отлучались только на завтрак и обед, а потом сразу возвращались обратно. Настолько всех увлекла атмосфера. Это был очень теплый, душевный день, который объединил детей, родителей и волонтеров, — отмечает президент КРООПДИ “ЩИТ” Надежда Куликова.