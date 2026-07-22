Более 250 детей с ОВЗ и воспитанников детдомов Красноярского края стали участниками прогулки по Енисею

В Красноярске дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники детских домов отправились в прогулку на теплоходе по Енисею.
Мероприятие было организовано Красноярской региональной общественной организацией поддержки детей-инвалидов «ЩИТ» при участии АО «СУЭК-Красноярск». Проект реализуется на протяжении 28 лет.
В этом году участниками стали семьи с детьми из Красноярска, Боготола, Балахты, Сосновоборска и других населенных пунктов региона. Общее число участников составило 250 человек.
Для гостей была подготовлена развлекательная программа: на причале работали аниматоры в ростовых куклах, на палубе прошли театрализованные представления, выступления творческих коллективов — группы «Волшебной микрофон» и ансамбля «Горошины» из Сосновоборска. Центральным номером программы стало выступление иллюзиониста, пользовавшееся наибольшим спросом у зрителей.
«Обычно после насыщенной программы ребята ненадолго уходят отдыхать в каюты. В этот раз никто не хотел пропустить ни минуты праздника. Отлучались только на завтрак и обед, а потом сразу возвращались обратно. Настолько всех увлекла атмосфера. Это был очень теплый, душевный день, который объединил детей, родителей и волонтеров, — отмечает президент КРООПДИ “ЩИТ” Надежда Куликова.
В завершение прогулки всем детям вручили памятные подарки. Одна из участниц, Наталья Егорова, выразила признательность организаторам от имени родителей:
«Это колоссальная работа ради людей, ради наших детей. Мы всем сердцем благодарны организаторам за этот день. Такие эмоции невозможно оценить — они бесценны. Это настоящий праздник и для взрослых ребят, и для малышей. Спасибо за тепло, заботу и внимание. Дай Бог организаторам крепкого здоровья».
АО «СУЭК-Красноярск» выступает постоянным партнером «ЩИТ» в проведении социальных и инклюзивных мероприятий, включая новогодние праздники, концерты и выездные фестивали.