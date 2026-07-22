Маслоэкстракционный завод планируют построить в Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству маслоэкстракционного завода с элеватором. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Инвестпредложение предусматривает создание маслоэкстракционного завода с элеваторным комплексом на территории опережающего развития «Володарск», предусматривающей налоговые преференции для резидентов.
Предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот для производства снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикормов. Планируемый объем инвестиций в проект составляет более 2,7 млрд рублей.
«Площадка для создания завода в Володарске обеспечена необходимыми сетями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Финансовая модель проекта может быть существенно оптимизирована за счет действующих механизмов господдержки. Инвесторы, заинтересованные в реализации проекта, могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов», — рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский. «Создание маслоэкстракционного завода станет важным шагом в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности региона и позволит повысить производство сельскохозяйственной продукции. Инвесторы, планирующие реализовать данный проект, могут рассчитывать на поддержку специалистов Корпорации развития на всех стадиях реализации — от начальных консультаций до ввода предприятия в эксплуатацию», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Напомним, что Нижегородская область заняла второе место в Национальном рейтинге инвестклимата.