Пальмовые циветты Ниша и Шанти поселились в зоопарке Екатеринбурга

У циветт контрастная черно-белая «маска» на морде, длинные мускулистые хвосты и втяжные когти, помогающие лазать по деревьям. Днем они отдыхают в развилках ветвей или дуплах. Хотя они предпочитают деревья, могут проводить время и на земле. В случае опасности циветты используют необычный защитный механизм — выделяют резко пахнущий секрет. По принципу действия это похоже на защиту скунса.