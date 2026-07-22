Опоздания, покупки против воли и экспертиза почерка: как идет суд над экс-главой УФПС

«Ваша честь, я скажу так, — обратился он к судье. — За без малого 10 лет, что работаю в “Почте России”, я сам лично в свой ЕСЭД ни разу не заходил. Отдал по нему полномочия одному из своих подчинённых. И всё, что нужно, мой сотрудник там выполнял. Если у него какие-то вопросы возникали, что-то он не понимал, что ему там нужно написать, он подходил ко мне… Это просто способ передачи и получения информации, точно такой же, как и электронная почта. И как Анна Александровна там организовывала свою работу по получению и передаче информации для эффективного выполнения своей работы, это было её дело. Поэтому возводить в рамки какого-то, не знаю, фетиша, что если человек не заходил в ЕСЭД, то он не работал, это просто абсурдное убеждение».