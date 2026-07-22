Ролик моряка из Калининграда о тралмастере дяде Юре набрал больше 10 миллионов просмотров за пять дней (видео)

Калининградец Валерий опубликовал в соцсетях видео о нелёгкой работе тралмастера, которое сопроводил хитом Валерия Меладзе «Салют, Вера!». Ролик за пять дней набрал более 10 миллионов просмотров. Автор популярного рилса рассказал «Клопс», как появилась идея.
Случай произошёл два года назад во время перегрузки рыбы в открытом океане. Судно «Гогланд Рифер» должно было состыковаться с траулером «Алексей Аничкин», чтобы забрать партию окуня. Из-за сильного волнения процесс занял больше времени, чем обычно.
«Была швартовка в открытом океане. С мостика начали ругаться, а дядя Юра очень эмоционально отвечал», — рассказал моряк.
Несмотря на непогоду и напряжённую перепалку, судам удалось состыковаться. Перегрузка окуня завершилась благополучно. Позже Валерий наложил на запись отрывок из песни. Благодаря монтажу эмоциональные реплики моряка превратились в драматичный музыкальный номер.
«Дядя Юра стал у нас просто легендой. Он настоящий мастер добычи», — говорит Валерий.
По словам автора видео, его коллега знает, что неожиданно прославился в соцсетях. Валерий — инженер-электромеханик и часто ходит в море, снимая о нелёгкой работе видео под ником 97vell. Его ролики залетали и раньше, но хит с дядей Юрой принёс настоящий успех.