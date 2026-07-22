Ролик моряка из Калининграда о тралмастере дяде Юре набрал больше 10 миллионов просмотров за пять дней (видео)

Случай произошёл два года назад во время перегрузки рыбы в открытом океане. Судно «Гогланд Рифер» должно было состыковаться с траулером «Алексей Аничкин», чтобы забрать партию окуня. Из-за сильного волнения процесс занял больше времени, чем обычно.