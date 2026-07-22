Семьи с детьми в России получат право на ипотечные каникулы

Одновременно в России отмечают рост ипотечного кредитования. В июне 2026 года выдача ипотеки выросла на 47% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 483 млрд рублей. При этом существенно увеличилась доля кредитов с господдержкой — до 65% против 55% в мае. В этой структуре основная доля приходится на льготную семейную ипотеку. В июне таких кредитов взяли на 288 млрд рублей против 150 млрд рублей месяцем ранее. Эксперты связывают ажиотаж с изменениями, которые произойдут в программе с 1 сентября этого года.