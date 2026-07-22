Семьи с детьми в России получат право на ипотечные каникулы

С 1 сентября 2026 года российские семьи, в которых двое и больше детей, получат право на ипотечные каникулы сроком до полутора лет (18 месяцев). Федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин.
«Новые правила существенно упрощают процедуру получения отсрочки: для оформления льготного периода семьям больше не потребуется доказывать снижение уровня дохода. Достаточно будет предоставить в банк свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка либо удостоверение о статусе многодетной семьи», — рассказали эксперты Роскачества.
Льготный период для семей с детьми делится на два этапа. Первые шесть месяцев проценты по основному долгу вообще не начисляются. С седьмого по 18-й месяцы проценты начисляются по полной ставке, предусмотренной кредитным договором. Однако их сумма фиксируется, а сама выплата переносится на срок после окончания льготного периода, что снижает финансовую нагрузку на семью в данный момент.
Воспользоваться такими каникулами можно один раз, при этом заёмщик может прекратить их досрочно. Для этого нужно будет сообщить о своём решении кредитору.
Сохраняются и полугодовые каникулы. Ими можно воспользоваться, если в семье рождается первый ребёнок. Правда, просто написать заявление в финансовую организацию недостаточно. Подобная льгота доступна, если доход семьи снизился более чем на 20%, а ежемесячный платёж по кредиту превышает 40% от среднемесячного дохода семьи. Другими словами, надо будет доказать, что финансовая нагрузка стала слишком высокой.
Одновременно в России отмечают рост ипотечного кредитования. В июне 2026 года выдача ипотеки выросла на 47% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 483 млрд рублей. При этом существенно увеличилась доля кредитов с господдержкой — до 65% против 55% в мае. В этой структуре основная доля приходится на льготную семейную ипотеку. В июне таких кредитов взяли на 288 млрд рублей против 150 млрд рублей месяцем ранее. Эксперты связывают ажиотаж с изменениями, которые произойдут в программе с 1 сентября этого года.
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