В Перми уничтожили 180 кг запрещенной продукции, конфискованной в аэропорту

Под досмотр попали 149 граждан Узбекистана и Азербайджана, у которых изъяли: курут, масло сливочное и топленое, сыр, мясо баранины и говядины, жир бараний топленый, тушки курицы, мед, яйца куриные. Всю изъятую потенциально опасную продукцию уничтожили методом сжигания в соответствии со схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт Пермь».