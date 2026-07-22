Собянин сообщил о предстоящем завершении реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова

«Сама клиника очень важная, обслуживает юг Москвы. Огромный корпус, построенный более 40 лет назад. Конечно, он морально устарел. Поэтому решили его реконструировать, но поэтапно, чтобы не ломать вашу работу, дать возможность обслуживать пациентов. Конечно, такая нетривиальная задача, но решили так двигаться. Первый этап закончим в этом году: два [первых] этажа, верхний этаж, приемное отделение новое появится, СКП (стационар кратковременного пребывания — прим. ТАСС), операционные новые», — сказал Собянин, общаясь с врачами клиники.