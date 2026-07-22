Собянин сообщил о предстоящем завершении реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова

«Сама клиника очень важная, обслуживает юг Москвы. Огромный корпус, построенный более 40 лет назад. Конечно, он морально устарел. Поэтому решили его реконструировать, но поэтапно, чтобы не ломать вашу работу, дать возможность обслуживать пациентов. Конечно, такая нетривиальная задача, но решили так двигаться. Первый этап закончим в этом году: два [первых] этажа, верхний этаж, приемное отделение новое появится, СКП (стационар кратковременного пребывания — прим. ТАСС), операционные новые», — сказал Собянин, общаясь с врачами клиники.
Он также сообщил, что в этом году завершится благоустройство прилегающей территории.
Врачи клиники в разговоре с мэром высоко оценили обновленной здание и уже проделанную работу.
Работы по реконструкции
Как уточнили в пресс-службе мэрии Москвы, комплекс работ по обновлению главного (лечебного) корпуса ГКБ им. Буянова стартовал в марте 2025 года. В рамках работ на главном корпусе обустроят навесной вентилируемый фасад из панелей черного и молочно-бежевого цвета, заменят окна, отремонтируют кровлю. Также в корпусе идет модернизация систем кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации, капитальный ремонт помещений.
На первом этаже здания обустроят несколько дополнительных входов, что позволит разделить потоки пациентов. Старый вестибюль у главного входа будет преобразован в холл с зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе с панорамными окнами.
В обновленных помещениях главного корпуса планируется разместить межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, стационар кратковременного пребывания, кабинеты специалистов, перевязочные, операционные и другие подразделения ГКБ им. Буянова.
В результате реконструкции расширятся возможности лечения и улучшатся условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. А возможности амбулаторного приема увеличатся примерно на 20%.
Одна из главных задач реконструкции главного корпуса — создание стационара кратковременного пребывания. Предусмотрено размещение операционных, обустройство палат с безбарьерной средой и зон ожидания. В результате пациенты смогут проводить в больнице минимум времени и при этом получать весь объем медицинской помощи, необходимой для выздоровления. По оценкам, СКП сможет принимать в два раза больше пациентов — до 20 тыс. в год.
Комплексное благоустройство территории ГКБ им. Буянова также началось в 2025 году.