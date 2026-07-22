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В Омской области займутся селекцией трех новых сортов чечевицы

Параллельно будет разработана технология их возделывания.

Омский аграрный научный центр стал соисполнителем федерального проекта по созданию высокопродуктивных отечественных сортов чечевицы. Реализация подобных исследований напрямую отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.

Ученые планируют создать три новых сорта чечевицы: мелкосемянную зеленую и красную, а также крупносемянную зеленую. Параллельно будет разработана технология их возделывания — на нее планируется получить патент. Сорта должны быть высокоурожайными, засухоустойчивыми, с высоким содержанием белка.

Главная производственная задача — с помощью отечественной технологии выращивания значительно увеличить валовой сбор семян и продовольственного зерна этой ценной зернобобовой культуры. Так, объем высева семян новых сортов отечественной селекции в рамках реализации проекта к 2030 году составит 4100 тонн.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.