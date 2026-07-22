В Волжском открыли новую скульптуру, посвященную семейным ценностям

Новая скульптурная композиция в виде супружеской пары с двумя детьми украсила город Волжский в честь дня рождения города. Скульптуру «Семья — малая церковь» торжественно открыли в День города у храма Святых Новомучеников и исповедников российских на территории больницы скорой помощи. Автором ее стал знаменитый волжский скульптур Николай Карпов, уже подаривший городу немало своих творений, в том числе знаменитых волжских сусликов.