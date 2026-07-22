Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волжском открыли новую скульптуру, посвященную семейным ценностям

Автором ее стал известный волжский скульптор Николай Карпов.

Источник: Комсомольская правда

Новая скульптурная композиция в виде супружеской пары с двумя детьми украсила город Волжский в честь дня рождения города. Скульптуру «Семья — малая церковь» торжественно открыли в День города у храма Святых Новомучеников и исповедников российских на территории больницы скорой помощи. Автором ее стал знаменитый волжский скульптур Николай Карпов, уже подаривший городу немало своих творений, в том числе знаменитых волжских сусликов.

Как рассказали в гордуме Волжского, автором идеи стал настоятель прихода иерей Иоанн Стукалин. По его инициативе появилась скульптура, посвященная семейным ценностям. Семью он назвал «малой церковью», где человек учится первым урокам любви, терпения и жертвенности. На открытие скульптурной композиции приехал мэр Волжского Игорь Воронин.

Вместе с постаментом высота скульптуры — 2 метра, сами же фигуры высотой 1,2 метра.