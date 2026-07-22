Строительство школы в Александровке вдвое опережает запланированные сроки

«Мы знаем белорусских партнеров как очень ответственных коллег. Они используют качественные материалы, работают профессионально и высокими темпами. Все объекты, которые были реализованы совместно ранее, успешно эксплуатируются, и никаких нареканий к их качеству нет. Что касается сроков, то это уже наша общая практика. Безусловно, для подрядчика важно быстрее завершить строительство — в том числе потому, что нередко используются кредитные ресурсы, и это влияет на экономику проекта. Но не менее важно и то, что мы сами ставим задачу строить быстрее нормативных сроков, чтобы жители как можно скорее могли пользоваться новыми объектами. Белорусские коллеги идут нам навстречу. Так, строительство школы в Александровке планируем завершить уже в декабре и рассчитываем, что в начале следующего года дети начнут обучение в новом современном здании».