Строительство школы в Александровке вдвое опережает запланированные сроки

Губернатор Александр Гусев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов посетили стройплощадку новой школы в селе Александровка Новоусманского района.
Объект начали возводить в сентябре 2025 года в рамках соглашения, подписанного на XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде.
Сегодня темпы строительства почти вдвое опережают нормативные сроки. Уже полностью завершены устройство наружных инженерных сетей, возведение монолитного каркаса здания, кладка стен, остекление, монтаж кровли, выполнены черновые отделочные работы и устройство современных вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитом. Сейчас специалисты монтируют внутренние инженерные системы, ведут чистовую отделку помещений и благоустраивают прилегающей территории.
Школа на 1101 ученика получит имя Героя Советского Союза Федора Ильича Садчикова, уроженца Александровки. Официальное название образовательного учреждения — «Александровская средняя общеобразовательная школа имени Ф. И. Садчикова “Вектор”». Отличительной особенностью школы станет масштабный спортивный комплекс — с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом. Заниматься там смогут не только дети, но и все желающие.
Глава региона поблагодарил белорусских строителей за темпы работ на объектах:
«Мы знаем белорусских партнеров как очень ответственных коллег. Они используют качественные материалы, работают профессионально и высокими темпами. Все объекты, которые были реализованы совместно ранее, успешно эксплуатируются, и никаких нареканий к их качеству нет. Что касается сроков, то это уже наша общая практика. Безусловно, для подрядчика важно быстрее завершить строительство — в том числе потому, что нередко используются кредитные ресурсы, и это влияет на экономику проекта. Но не менее важно и то, что мы сами ставим задачу строить быстрее нормативных сроков, чтобы жители как можно скорее могли пользоваться новыми объектами. Белорусские коллеги идут нам навстречу. Так, строительство школы в Александровке планируем завершить уже в декабре и рассчитываем, что в начале следующего года дети начнут обучение в новом современном здании».