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В Ростовской области откроют школы с бассейном и классами 3D-моделирования

Новые школы откроют в Ростовской области к 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября в Ростовской области откроют четыре новые школы, три из которых на свои средства возвели застройщики в рамках комплексного развития территорий. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В микрорайоне «Новый Ростов» планируют открыть школу на 1100 мест. Кроме кабинетов для занятий, в учебном заведении оборудуют актовый зал, столовую, бассейн, спортивные и тренажерные залы, стадион и амфитеатр.

В районе Вертолетного поля строится модульное здание для начальных классов на 400 учеников. С появлением модуля сократится нехватка мест. Кроме того, школу на 1120 мест в этом же районе намерены построить к 2030 году.

В одном из ЖК Пролетарского района Ростова-на-Дону откроют школу на 300 мест. Там оборудуют спортзал, зал хореографии, актовый зал, столовую, медблок и библиотеку. Также ребята смогут посещать классы 3D-моделирования, робототехники и медиацентр. Будет работать кабинет психолога. На территории школы сделают поля для футбола, баскетбола и волейбола, установят тренажеры.

В Красном Сулине, по словам губернатора, уже завершили начальную школу на 100 мест. Учебный блок соединили с основным зданием, построили новый пищеблок. Теперь все школьники смогут учиться в первую смену.

Юрий Слюсарь добавил, что к 1 сентября после капремонта откроют пять школ в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском районах.

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